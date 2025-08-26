Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:11 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി; വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​ മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ കുവൈത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി തുനീ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നെ​ഫ്തി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    Foreign Minister Abdullah Al Yahya at the OIC meeting
    ഒ.​ഐ.​സി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‍യ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‍യ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും ദു​രി​ത​വും നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ.​ഐ.​സി യോ​ഗം.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം ചെ​റു​ക്ക​ൽ, ഗ​സ്സ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ സം​യു​ക്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യു​ടെ മേ​ലു​ള്ള പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂസ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    വം​ശ​ഹ​ത്യ, പ​ട്ടി​ണി, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഉ​പ​രോ​ധം, ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ തുനീ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നെ​ഫ്തി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

