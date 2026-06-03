Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകുവൈത്തിന് നേരെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 1:58 PM IST

    കുവൈത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ചു ഒ.ഐ.സി

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ചു ഒ.ഐ.സി
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ (ഒ.ഐ.സി) ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും ലംഘനമാണെന്നും ഒ.ഐ.സി വിശേഷിപ്പിച്ചു.

    നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും യു.എൻ ചാർട്ടറിന്റെയും ലംഘനമാണെന്നും സിവിലിയൻ സുരക്ഷക്കും പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്നും ഒ.ഐ.സി ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കുവൈത്തിന് പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യവും, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ, പ്രദേശിക സമഗ്രത, സ്ഥിരത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും ഒ.ഐ.സി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

    തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കുവൈത്തിനുനേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്. ഇറാൻ നടപടിയെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളും കൂട്ടായ്മകളും അപലപിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICIran attackKuwait
    News Summary - OIC strongly condemns attack on Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X