Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:26 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    സാ​മൂ​വ​ൽ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ, ബി.​എ​സ്.​പി​ള്ള, നി​സാം,

    സൂ​ര​ജ് ക​ണ്ണ​ൻ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഒ.​ഐ.​സി.​സി യു​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​വ​ൽ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ ആ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ്.​പി​ള്ള വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും നി​സാം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സൂ​ര​ജ് ക​ണ്ണ​നാ​ണ് ട്ര​ഷ​റ​ർ. ആ​റു വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ,ഒ​മ്പ​തു ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, 10 സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​കു​ള​ങ്ങ​ര, മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ബി വാ​രി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ബി​നു ചെ​മ്പാ​ല​യം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​പ്പ​ക്ക​ൻ, വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്ട്, ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, ജ​ലി​ൻ തൃ​പ്ര​യാ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), ജോ​യ് ക​രു​വാ​ളൂ​ർ, സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ടി.​കെ. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, നി​ബു ജേ​ക്ക​ബ്, റ​സാ​ഖ് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, ഇ​ല്യാ​സ് പു​തു​വ​ച്ചേ​രി, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ള്ളാ​ർ (ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), അ​നി​ൽ കെ.​ജോ​ൺ, റെ​ജി കോ​രു​ത്, മാ​ത്യൂ​സ് ഉ​മ്മ​ൻ, ബി​ജു പി ​ആ​ന്റോ, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ പ​ട​യാ​ട്ടി​ൽ, സോ​ജി അ​ബ്ര​ഹാം, ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ ചു​ഴ​ലി, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, ജിം​സ​ൺ മാ​ത്യു, സു​ഭാ​ഷ് പി.​നാ​യ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), കോ​ശി ബോ​സ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new leadershipgulf news malayalamKuwaith News
    News Summary - OIC Kuwait has new leadership
    Similar News
    Next Story
    X