Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:20 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് വി​ട

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് വി​ട
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ണ​ൽ സൗ​ദ് നാ​സ​ർ അ​ൽ ഖം​സ​ന്റെ മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ-​യൂ​സ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സു​ലൈ​ബി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​ണ​ൽ അ​ൽ-​ഖം​സ​ൻ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റു ചി​ല​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​നു​ശോ​ച​ിച്ചു.

    TAGS:FirediedreleasedOfficials
    News Summary - Official who died in fire released
