Posted Ondate_range 20 Jan 2026 11:20 AM IST
Updated Ondate_range 20 Jan 2026 11:20 AM IST
തീപിടിത്തത്തിൽ മരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിടtext_fields
News Summary - Official who died in fire released
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേണൽ സൗദ് നാസർ അൽ ഖംസന്റെ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ കുവൈത്ത് ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് അൽ-യൂസഫ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു.
സുലൈബിയ സെൻട്രൽ ജയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് കേണൽ അൽ-ഖംസൻ മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ചിലർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അനുശോചിച്ചു.
