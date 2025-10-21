Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 21 Oct 2025 10:51 AM IST
Updated Ondate_range 21 Oct 2025 10:51 AM IST
ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം; തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന് കുവൈത്തിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Official visit; Turkish President in Kuwait today
Listen to this Article
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാനും സംഘവും ചൊവ്വാഴ്ച കുവൈത്തിലെത്തും. അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹുമായി ഉർദുഗാൻ കൂടിക്കാഴ്ചയും ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളും നടത്തും.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും കരാറുകളും സന്ദർശനത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉർദുഗാനും സംഘത്തിനും കുവൈത്തിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണവും ഒരുക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story