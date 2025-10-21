Begin typing your search above and press return to search.
    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; തു​ർ​ക്കിയ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; തു​ർ​ക്കിയ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ
    റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ        

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി തു​ർ​ക്കിയ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നും സം​ഘ​വും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ലെത്തും. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ത്തും.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​രാ​റു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നും സം​ഘ​ത്തി​നും കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ഒ​രു​ക്കും.

