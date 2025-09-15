Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഔ​ദ്യോ​ഗി​ക...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:11 AM IST

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം
    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്തി​ൽ
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് അ​ൽ സ​ഊ​ദ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി അ​​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. സൗ​ദി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മീ​റി​നും കു​വൈ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    സൗ​ദി രാ​ജാ​വി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്കും അ​മീ​ർ തി​രി​ച്ചും ആ​ശം​സ​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും നേ​ർ​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് അ​ൽ സ​ഊ​ദി​നെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​വൈ​ത്ത്-​സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ഏ​കോ​പ​ന​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സാ​ദ് അ​ൽ സ​ഊ​ദ്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ക്ടി​ങ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി അ​ൽ അ​ദ്വാ​നി, മു​തി​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOfficial VisitKuwait NewsInterior Minister
    News Summary - Official visit; Saudi Interior Minister in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X