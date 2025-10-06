Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളീ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:21 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളീ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു

    text_fields
    bookmark_border
    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളീ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു
    cancel
    camera_alt

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളീ കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളീി കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) കു​വൈ​ത്ത് പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ൽ സു​മേ​രി​ദ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പി​റ​കെ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സ​ജീ​വ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ (ചെ​യ​ർ.), അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മാ​ട്ടു​വ​യി​ൽ (പ്ര​സി.), ജെ​റ​ൽ ജോ​സ് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ (ട്ര​ഷ.), ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ബി​ന്ദു സ​ജീ​വ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഗീ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.), സ​തീ​ഷ് പ്ര​ഭാ​ക​ർ (വൈ.​ചെ​യ​ർ.), ജെ​റി ഉ​മ്മ​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), അ​ഭി​ലാ​ഷ് നാ​യ​ർ (ജോ. ​ട്ര​ഷ), ജേ​ക്ക​ബ് ച​ന്ന​പ്പേ​ട്ട (ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഷ​ഫീ​ക് റ​ഹ്മാ​ൻ (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്), രാ​ജേ​ഷ് ക​ർ​ത്ത (യൂ​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ), അ​നി​ൽ പി ​അ​ല​ക്സ് (ന്യൂ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ), അ​ഡ്വ. റെ​ക്‌​സി വി​ല്യം​സ് (ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം), അ​ഡ്വ. ലൂ​സി​യ ആ​ർ വി​ല്യം​സ് (ഇ​വ​ന്റ്), ഷെ​മേ​ജ് കു​മാ​ർ (ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ), നൈ​നാ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, ബി​നു ആ​ഗ്നെ​ൽ, ബി​ബി​ൻ സു​രേ​ഷ്, കി​ച്ചു അ​ര​വി​ന്ദ്, ജ​യ​ൻ എ​ൻ.​എ​സ്. (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്). വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ: സീ​നു മാ​ത്യു (പ്ര​സി.), പ്രീ​ത സ​തീ​ഷ് (സെ​ക്ര.), നി​ധി സു​നീ​ഷ് (ട്ര​ഷ), ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി രാ​ജേ​ഷ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), അ​ത്രാ​ജ് അ​ഭി​ലാ​ഷ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ.).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:world malayali councilKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Office bearers take charge at the World Malayali Council
    Similar News
    Next Story
    X