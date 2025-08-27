Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:21 PM IST

    അ​തി​ർ​ത്തി​വ​ഴി സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം; 303 പാ​ക്ക​റ്റ് പി​ടി​കൂ​ടി

    cigerattes seized
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നു​വൈ​സീ​ബ് അ​തി​ർ​ത്തി​വ​ഴി സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ൾ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പി​ടി​കൂ​ടി ക​സ്റ്റം​സ്. സം​ശ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന ഡ്രൈ​വ​റെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റ​ത്താ​യ​ത്. ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ സി​ഗ​ര​റ്റ് സാ​ന്നി​ധ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച 303 പാ​ക്ക​റ്റ് സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ചി​ല അ​റ​ക​ൾ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക​സ്റ്റം​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​യ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Girl in a jacket

