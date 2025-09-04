ഓണാഘോഷം വർണാഭമാക്കി നഴ്സുമാർtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരുടെ ഓണാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസിയയിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ ഡോ. റോയ് തമ്പി ചെറിയാൻ, ഡോ.ആനി റോയ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. ഇരുവരും ചേർന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ജോയൽ ജോർജ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
അംഗങ്ങളായ നീതു സുധിഷ്, റോബിൻ ജോർജ്, ജോസിനി ജോബി, നവിൻ സ്കറിയ, രജിമോൾ മാത്യു, റെനീഷ് സദാശിവൻ, മേഴ്സി തങ്കച്ചൻ, തോമസ് കുരുവിള, അനീഷ് ഷെറിൻ ലിറ്റോ ജോർജ്, സന്ധ്യ ലൈജു, ദിവ്യ കൃഷ്ണൻ, സജിനി ബിജു എന്നിവർ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ അന്നമ്മ ടി.എം, ജെസ്സി ചാക്കോ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. സീന വർഗീസ് നന്ദി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികൾ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുക്കൂട്ടി.
