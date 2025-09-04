Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    4 Sept 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 11:49 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി ന​ഴ്സു​മാ​ർ

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി ന​ഴ്സു​മാ​ർ
    ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ്യ​സ് ഡി​സീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഡോ. ​റോ​യ്

    ത​മ്പി ചെ​റി​യാ​ൻ, ഡോ. ​ആ​നി റോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ്യ​സ് ഡി​സീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​റോ​യ് ത​മ്പി ചെ​റി​യാ​ൻ, ഡോ.​ആ​നി റോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​യ​ൽ ജോ​ർ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നീ​തു സു​ധി​ഷ്, റോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ജോ​സി​നി ജോ​ബി, ന​വി​ൻ സ്ക​റി​യ, ര​ജി​മോ​ൾ മാ​ത്യു, റെ​നീ​ഷ് സ​ദാ​ശി​വ​ൻ, മേ​ഴ്‌​സി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, തോ​മ​സ് കു​രു​വി​ള, അ​നീ​ഷ്‌ ഷെ​റി​ൻ ലി​റ്റോ ജോ​ർ​ജ്, സ​ന്ധ്യ ലൈ​ജു, ദി​വ്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ജി​നി ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ന്ന​മ്മ ടി.​എം, ജെ​സ്സി ചാ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സീ​ന വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​ക്കൂ​ട്ടി.

    X