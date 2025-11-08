Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 11:26 AM IST

    എ​ൻ.​എ​സ്‍.​എ​സ് കു​വൈ​ത്ത് ‘സ്നേ​ഹ പൊ​ൻ​പു​ല​രി’ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ർ​ത്തി​ക് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​ൻ.​എ​സ്‍.​എ​സ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘സ്നേ​ഹ പൊ​ൻ​പു​ല​രി 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ര​ണ്ടു ഘ​ട്ട​മാ​യി അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സ്നേ​ഹ പൊ​ൻ​പു​ല​രി​യി​ലെ മാ​വേ​ലി


    എ​ൻ.​എ​സ്‍.​എ​സ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ർ​ത്തി​ക് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, വ​നി​താ​സ​മാ​ജം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദീ​പ്തി പ്ര​ശാ​ന്ത്, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ബീ​ഷ്, അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് പി. ​നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്യാം ​ജി. നാ​യ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മ​ഹ​ത്ത ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ രാ​ജീ​വ് പി​ള്ള, മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബാ​ല​സ​മാ​ജ​വും വ​നി​താ​സ​മാ​ജ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യം കീ​ഴ​ട​ക്കി.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്യാം ​ജി. നാ​യ​ർ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, വ​നി​താ​സ​മാ​ജം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദീ​പ്തി പ്ര​ശാ​ന്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രി വി. ​പി​ള്ള, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​ധു വെ​ട്ടി​യാ​ർ, അ​നീ​ഷ് ശി​വ​ൻ, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഖി​ൽ വാ​സു​ദേ​വ്, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ബീ​ഷ് എം.​പി., അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബൈ​ജു പി​ള്ള, സ​ജി​ത് സി. ​നാ​യ​ർ, ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ നൂ​റ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത​ൃത്വം ന​ൽ​കി.

