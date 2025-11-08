എൻ.എസ്.എസ് കുവൈത്ത് ‘സ്നേഹ പൊൻപുലരി’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: എൻ.എസ്.എസ് കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷം ‘സ്നേഹ പൊൻപുലരി 2025’ എന്ന പേരിൽ രണ്ടു ഘട്ടമായി അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു.
എൻ.എസ്.എസ് കുവൈത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാർത്തിക് നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രക്ഷാധികാരി കെ.പി. വിജയകുമാർ, വനിതാസമാജം കൺവീനർ ദീപ്തി പ്രശാന്ത്, വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പ്രബീഷ്, അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് സെയിൽസ് മാനേജർ ഫിലിപ്പ് ജോൺ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് പി. നായർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ശ്യാം ജി. നായർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
സാൽമിയ ഇന്ത്യൻ മോഡൽ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷം മഹത്ത ട്രേഡിങ് കമ്പനി സി.ഇ.ഒ രാജീവ് പിള്ള, മെഡക്സ് മെഡിക്കൽ കെയർ പ്രസിഡന്റ് വി.പി. മുഹമ്മദലി എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. ബാലസമാജവും വനിതാസമാജവും അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികൾ കാണികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി.
ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ട്രഷറർ ശ്യാം ജി. നായർ, രക്ഷാധികാരി കെ.പി. വിജയകുമാർ, വനിതാസമാജം കൺവീനർ ദീപ്തി പ്രശാന്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹരി വി. പിള്ള, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ മധു വെട്ടിയാർ, അനീഷ് ശിവൻ, ജോ. ട്രഷറർ അഖിൽ വാസുദേവ്, വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പ്രബീഷ് എം.പി., അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ ബൈജു പിള്ള, സജിത് സി. നായർ, ഓമനക്കുട്ടൻ നൂറനാട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
