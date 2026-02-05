Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഎ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 8:57 AM IST

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി, ര​ജ​ത ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി, ര​ജ​ത ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം നാ​ളെ
    cancel
    camera_alt

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ന്ന​ത്ത് പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ 149ാമ​ത് ജ​യ​ന്തി​യും, നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്) കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ന്നം എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ രാ​ജീ​വ് ആ​ലു​ങ്ക​ൽ, പാ​ച​ക​വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ സു​രേ​ഷ് എ​സ്. പി​ള്ള, അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി ചീ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ പ്ര​ദീ​പ് മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ. അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ 10:30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 1:30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജീ​വ് ആ​ലു​ങ്ക​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ അ​നൂ​പ് ശ​ങ്ക​ർ, അ​ഞ്ജു ജോ​സ​ഫ്, വി​ഷ്ണു വ​ർ​ദ്ധ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നു ന​ട​ക്കും.വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. കാ​ർ​ത്തി​ക് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് പി. ​നാ​യ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്യാം ​ജി. നാ​യ​ർ, വ​നി​ത സ​മാ​ജം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദീ​പ്തി പ്ര​ശാ​ന്ത്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​പി.​പ്ര​ബീ​ഷ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​ധു വെ​ട്ടി​യാ​ർ, അ​നീ​ഷ് ശി​വ​ൻ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ഷാ​ന്ത് മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - NSS Kuwait celebrates its 100th anniversary and silver jubilee today
    Similar News
    Next Story
    X