Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    2 Dec 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:35 AM IST

    ഇ​നി ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്; മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ സീ​സ​ൺ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ

    39 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ സീ​സ​ണി​ൽ രാ​ത്രി​യു​ടെ നീ​ളം കൂ​ടും
    ഇ​നി ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്; മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ സീ​സ​ൺ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ സീ​സ​ൺ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഉ​ജൈ​റി സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് സെ​ന്റ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല പെ​ട്ടെ​ന്ന് കു​റ​യാ​നി​ട​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചൂ​ടി​ൽ നി​ന്ന് ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ൽ മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ സീ​സ​ൺ വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ണു​പ്പ് ക്ര​മേ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കും. 39 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന അ​ൽ മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ സീ​സ​ൺ മൂ​ന്ന് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ൽ ഇ​ക്ലി​ൽ, അ​ൽ ഖ​ൽ​ബ്, അ​ൽ ഷു​ല എ​ന്നീ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ​ന്നും 13 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. സീ​സ​ണി​ന്റെ ആ​രം​ഭം സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഏ​റ്റ​വും ത​ണു​പ്പു​ള്ള​താ​കും. എ​ന്നാ​ൽ ആ​ഗോ​ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ഷം തോ​റും വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ സീ​സ​ണി​ൽ രാ​ത്രി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ​താ​കും. ഡി​സം​ബ​ർ 21ന് ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ രാ​ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കും. 13 മ​ണി​ക്കൂ​റും 44 മി​നി​റ്റും ഈ ​രാ​ത്രി നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ന്റേ​താ​കു​മെ​ന്നും അ​ൽ ഉ​ജൈ​രി സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് സെ​ന്റ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, 52 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ പ​ക​ൽ നേ​രി​യ ചൂ​ടും രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​വ​രെ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലൊ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ​ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും.

    Kuwait News winter gulf news malayalam
