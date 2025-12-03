Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനോ​ട്ടം ഷോ​ർ​ട്ട്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:20 AM IST

    നോ​ട്ടം ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ജോ​ണി ആ​ന്റ​ണി​ക്ക് ക​ണി​യാ​പു​രം രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്
    നോ​ട്ടം ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    cancel
    camera_alt

    നോ​ട്ടം ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് നോ​ട്ടം ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ഹ്‌​മ​ദി ഡി.​പി.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ. പ്ര​ശ​സ്ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ഓ​സ്കാ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് നോ​മി​നി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ബി​ജു ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ജോ​ണി ആ​ന്റ​ണി

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണി​യാ​പു​രം രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ ജോ​ണി ആ​ന്റ​ണി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം.ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു​മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഡോ.​ബി​ജു, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ വി.​സി. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​രൂ​പ​ക​ൻ ഡോ.​സി.​എ​സ്. വെ​ങ്കി​ടേ​ശ്വ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ജൂ​റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ജൂ​റി അ​വാ​ർ​ഡ്, മി​ക​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ചി​ത്രം, മി​ക​ച്ച പ്രേ​ക്ഷ​ക ചി​ത്രം, മി​ക​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്രം, മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, സ്ക്രി​പ്റ്റ്, എ​ഡി​റ്റ​ർ, ആ​ർ​ട്ട്‌, ശ​ബ്ദ​മി​ശ്ര​ണം, മി​ക​ച്ച ന​ട​ൻ, മി​ക​ച്ച ന​ടി, മി​ക​ച്ച ബാ​ല​താ​രം, മി​ക​ച്ച ഛായാ​ഗ്രാ​ഹ​ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​റ്റു അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വി​ഭാ​ഗം, മ​ത്സ​രം വി​ഭാ​ഗം, ഓ​പ്പ​ൺ ഫോ​റം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മേ​ള​യെ ത​രം തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 34 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​വി​ൻ തോ​മ​സ്, ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​നോ​ദ് വ​ലൂ​പ​റ​മ്പി​ൽ, ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​ജി. അ​നി​ൽ, ഉ​ണ്ണി​മാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മ​ഞ്ജു മോ​ഹ​ൻ, ശ്രീം​ലാ​ൽ, ഷാ​ജി ര​ഘു​വ​ര​ൻ, ശ്രീ​ഹ​രി കു​മാ​ർ, അ​രീ​ഷ് രാ​ഘ​വ​ൻ, ബേ​ബി ഔ​സേ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsshort film festivalnottam film festgulf
    News Summary - Nottam Short Film Festival Friday
    Similar News
    Next Story
    X