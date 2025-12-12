Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനോ​ട്ടം ഗ്രാ​ൻ​ഡ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:37 PM IST

    നോ​ട്ടം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ജൂ​റി പു​ര​സ്കാ​രം ‘ച​ല​ന’​ത്തി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    നോ​ട്ടം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ജൂ​റി പു​ര​സ്കാ​രം ‘ച​ല​ന’​ത്തി​ന്
    cancel
    camera_alt

    നോ​ട്ടം ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡോ. ​ബി​ജു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ചെ​റു​സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് 12ാമ​ത് ക​ണി​യാ​പു​രം രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്മാ​ര​ക ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ‘നോ​ട്ട​ത്തി​ന്’ സ​മാ​പ​നം. പ്ര​വീ​ൺ കൃ​ഷ്ണ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ച​ല​നം’ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ജൂ​റി പു​ര​സ്കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഡി.​പി.​എ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മേ​ള സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഡോ. ​ബി​ജു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​വി​ൻ തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ണി​യാ​പു​രം രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്‌​കാ​രം ജോ​ണി ആ​ന്റ​ണി​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​വി​ൻ തോ​മ​സ്, ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഞ്ജു മോ​ഹ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി​ൽ കെ.​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​നോ​ദ് വ​ലൂ​പ​റ​മ്പി​ൽ നോ​ട്ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ‘നോ​ട്ടം’ സു​വ​നീ​ർ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ ശ്രീ​ജി​ത്തി​നു​ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്ടും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഞ്ജു മോ​ഹ​നും സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി​ൽ കെ.​ജി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രീം​ലാ​ൽ, ഷാ​ജി ര​ഘു​വ​ര​ൻ, ശ്രീ​ഹ​രി, ബേ​ബി ഔ​സേ​ഫ്, സ്റ്റെ​ല്ല​സ്, ശൈ​ലേ​ഷ്, അ​രീ​ഷ്, ഷാ​ഹി​ൻ ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്, ബൈ​ജു തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സി​നി​മ​നി​രൂ​പ​ക​ൻ ഡോ. ​സി.​എ​സ്. വെ​ങ്കി​ടേ​ശ്വ​ര​ൻ, സം​വി​ധാ​യ​ക​രാ​യ ഡോ.​ബി​ജു, വി.​സി. അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന ജൂ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​നി​മ​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Nottam Grand Jury Award goes to ‘Chalana’
    Similar News
    Next Story
    X