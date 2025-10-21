Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right'നോ​ട്ടം- 2025'...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:13 AM IST

    'നോ​ട്ടം- 2025' ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    നോ​ട്ടം- 2025 ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 12ാ മ​ത് ക​ണി​യാ​പു​രം രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്മാ​ര​ക ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ‘നോ​ട്ടം-2025’ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​ഹ്‌​മ​ദി ഡി.​പി.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ. ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി അ​ഡ്വ.​കെ. രാ​ജ​ൻ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി ആ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഡോ.​ബി​ജു മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സി​നി​മ നി​രൂ​പ​ക​ൻ സി.​എ​സ്.​ വെ​ങ്കി​ടേ​ശ്വ​ര​ൻ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ വി.​സി.​അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ജൂ​റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. സി​നി​മ​ക​ൾ സ​ബ്‌​മി​റ്റ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ 20.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും- 63336967, 55831679, 99753705, 60661283, 69064246.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsshort film festivalDecembergulf
    News Summary - 'Nottam-2025' Short Film Festival on December 5th
    Similar News
    Next Story
    X