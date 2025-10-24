Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    24 Oct 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:57 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി; വി​പു​ല സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി ‘റോ​ക്’

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി; വി​പു​ല സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി ‘റോ​ക്’
    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ 'നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ' അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നും കു​വൈ​ത്തി​ലെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് (റോ​ക്) റോ​ക്കി​ന് നോ​ർ​ക്ക അം​ഗീ​കാ​രം.



    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​വാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി നോ​ർ​ക്ക​യും റോ​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് രൂ​പവത്​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ജോ​യി​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് അം​ഗ​ത്വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും. നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും.

    അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഫീ​സ് അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാം. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും, മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും റോ​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, റോ​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബു കോ​ട്ട​യി​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി. ന​ജീ​ബ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​കെ. റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് - 50557440, 99641052, 99994208 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

