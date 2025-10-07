Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:35 PM IST

    ‘നോർക്ക കെയർ’ രജിസ്ട്രേഷൻ: വിപുല സൗകര്യം ഒരുക്കി കല കുവൈത്ത്

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽനി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ-​അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    നാ​ല് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ക​ല ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ല​യു​ടെ അ​ബ്ബാ​സി​യ, അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ, സാ​ൽ​മി​യ, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് കോ​പ്പി, പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ‘നോർക്ക കെയർ’ രജിസ്ട്രേഷൻ: വിപുല സൗകര്യം ഒരുക്കി കല കുവൈത്ത്ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ രേ​ഖ​യു​ടെ കോ​പ്പി (ആ​ധാ​ർ/​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് /ജ​ന​ന​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്) എ​ന്നി​വ ക​രു​ത​ണം.

    നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ, കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പു​തു​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ക​ല കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​മാ​യോ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ക​ല കു​വൈ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.​ഇ​തു​വ​രെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​നം വ​രെ സേ​വ​നം തു​ട​രു​മെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

