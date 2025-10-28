Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    28 Oct 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 9:42 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം - പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം - പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​രോ​​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​​ഗ​മാ​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​​ഗ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ​വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മ​ല്ല. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യാ​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അം​​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ല​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. പ​ണ​മ​ട​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​തു​വ​രെ ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കു​ടും​ബ​ത്തെ ഒ​രു​മി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ചി​ല​ർ​ക്ക് ചി​ല കു​ടും​ബാം​​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ലി​സ്റ്റി​ൽ വ​രു​ന്നി​ല്ല. പോ​ളി​സി ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റി​ൽ ജ​ന​നീ​യ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​റ്റാ​യി പ്രി​ന്റ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും മു​ൻ​പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ​ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ പ​രി​ഷ്ക്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS: Gulf News, Pravasi Welfare, Norka Roots
    News Summary - Norka Care concerns should be addressed - Pravasi Welfare
