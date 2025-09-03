Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Sept 2025 11:44 AM IST
    3 Sept 2025 11:44 AM IST

    'നോ​ർ​ക്ക​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും': നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സെ​ഷ​ൻ

    ‘നോ​ർ​ക്ക​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും’: നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സെ​ഷ​ൻ
    നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സെ​ഷ​നി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘നോ​ർ​ക്ക​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജു​മോ​ൻ തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    'നോ​ർ​ക്ക​യും അ​തി​ന്റെ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പ്രെ​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടീ​ന സൂ​സ​ൻ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ട്രീ​സ എ​ബ്ര​ഹാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​മ്യ എ​ബ്ര​ഹാം, ഡെ​ന്നി തോം​സ​ൺ, സോ​ണി​യ തോ​മ​സ്, സി​റി​ൽ ബി. ​മാ​ത്യു, ഡാ​ന്റി​സ് തോ​മ​സ്, നി​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, സു​ധീ​ഷ് സു​ധാ​ക​ർ , എ​ബി ചാ​ക്കോ , സോ​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​സ്റ്റി​ൻ സേ​വ്യ​ർ, ദീ​പ​ക് തോ​മ​സ്, സോ​ണി​യ ജോ​സ്, ബി​ന്ദു​മോ​ൾ സു​ഭാ​ഷ്, സീ​മ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ചി​ന്ന​പ്പ ദാ​സ്, ശ​ര​ത്‌​കു​മാ​ർ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, ക്രി​സ്റ്റീ​ന ചോ​ത്ത​റ​യി​ൽ,അ​നു സി​റി​ൽ, ഹ​രീ​ഷ് പ​റ​ക്കോ​ട​ൻ, താ​മ്സീ​ത് പ​ടി​ല്ല​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

