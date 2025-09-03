‘നോർക്കയും പ്രവാസികളും’: നൈറ്റിംഗേൽസ് ഓഫ് കുവൈത്ത് ഇന്ററാക്ടീവ് സെഷൻtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ‘നോർക്കയും പ്രവാസികളും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നൈറ്റിംഗേൽസ് ഓഫ് കുവൈത്ത് അംഗങ്ങൾക്കായി ഇന്ററാക്ടീവ് സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് സിജുമോൻ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
'നോർക്കയും അതിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങളും ' എന്ന വിഷയത്തിൽ സത്താർ കുന്നിൽ സംസാരിച്ചു. റഫീഖ് ബാബു പ്രെസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു.
നൈറ്റിംഗേൽസ് ഓഫ് കുവൈത്ത് സെക്രട്ടറി ടീന സൂസൻ തങ്കച്ചൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ട്രീസ എബ്രഹാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
സൗമ്യ എബ്രഹാം, ഡെന്നി തോംസൺ, സോണിയ തോമസ്, സിറിൽ ബി. മാത്യു, ഡാന്റിസ് തോമസ്, നിതീഷ് നാരായണൻ, സുധീഷ് സുധാകർ , എബി ചാക്കോ , സോബിൻ തോമസ്, ജസ്റ്റിൻ സേവ്യർ, ദീപക് തോമസ്, സോണിയ ജോസ്, ബിന്ദുമോൾ സുഭാഷ്, സീമ ഫ്രാൻസിസ്, ചിന്നപ്പ ദാസ്, ശരത്കുമാർ ശശിധരൻ, ക്രിസ്റ്റീന ചോത്തറയിൽ,അനു സിറിൽ, ഹരീഷ് പറക്കോടൻ, താമ്സീത് പടില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register