Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമു​ബാ​റ​കി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 2:18 PM IST

    മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പു​ക​വ​ലി വേ​ണ്ട; സൈ​ക്കി​ൾ, ബൈ​ക്ക്, വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും വി​ല​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ത​റ​യി​ൽ ഇ​രി​ക്ക​രു​ത്, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റ​രു​ത്
    മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പു​ക​വ​ലി വേ​ണ്ട; സൈ​ക്കി​ൾ, ബൈ​ക്ക്, വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും വി​ല​ക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര പ്ര​സി​ദ്ധ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ​തു​മാ​യ മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പു​ക​വ​ലി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചു. വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സൈ​ക്കി​ൾ, ബൈ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ത​റ​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക, നി​യു​ക്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഷോ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്കും വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ൽ, അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്ക​ൽ, സു​ര​ക്ഷ, ശു​ചി​ത്വം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​വും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​വു​മാ​ണ് മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:no smokingKuwait Newsbicyclesprohibited
    News Summary - No smoking in Mubarakiya market; bicycles, bikes, and pets are also prohibited
    Similar News
    Next Story
    X