cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​രു​ന്നു ക്ഷാ​മ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം. രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍- സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ഫാ​ര്‍മ​സി​ക​ളി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്റ്റോ​ക്കു​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​രു​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​മ​സ​വും മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​ല​നി​ർ​ണ​യ​വും, കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​മാ​ണ്‌ നേ​ര​​ത്തേ​യു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. മ​രു​ന്നു​ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ല്‍ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

no shortage of medicine in the state - Ministry of Health