Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആശുപത്രികളിൽ അനധികൃത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:46 AM IST

    ആശുപത്രികളിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ് വേണ്ട; ബോധവത്കരണ കാമ്പയിന് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ആശുപത്രികളിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ് വേണ്ട; ബോധവത്കരണ കാമ്പയിന് തുടക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത അ​ച്ച​ട​ക്കം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ട​സ്സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച പാ​ത​ക​ളി​ലും പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ​ഥ​ല​ത്തും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് മൂ​ലം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​വ​ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ച​ട്ടം 207 അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം സു​താ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും കാ​മ്പ​യി​ൻ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ നി​ശ്ചി​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewshospitalsIllegal ParkingAwareness Campaign
    News Summary - No illegal parking in hospitals; Awareness campaign launched
    Similar News
    Next Story
    X