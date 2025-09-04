Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപു​തി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 12:02 PM IST

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​നവ​ർ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ല പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​നവ​ർ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​നവ​ർ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ല പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​നവ​ർ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ല
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​നവ​ർ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ജ​ലാ​ൽ അ​ൽ ത​ബ്ത​ബാ​യി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഫീ​സ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2018 ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​ നി​രോ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കും നീ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഫീ​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ മ​ന്ത്രി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഫീ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2020ൽ ​ഇ​റ​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​നം 2025/2026 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hikeNew academic yearprivate schools
    News Summary - No fee hike in private schools for the new academic year
    Similar News
    Next Story
    X