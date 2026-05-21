    Posted On
    date_range 21 May 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 9:09 AM IST

    ഈദ് ഗാഹുകൾ ഇല്ല; ബലിപെരുന്നാൾ നമസ്കാരം രാവിലെ 5:05 ന്

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് ബലിപെരുന്നാൾ നമസ്കാരം രാവിലെ 5:05 ന്. ജുമുഅ നടക്കുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും നമാസ്കാരം നടക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഈദ് ഗാഹുകൾ ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മേയ് 27നാണ് കുവൈത്തിൽ ബലിപെരുന്നാൾ. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പള്ളികളിലെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ടർമാർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ബലിപെരുന്നാൾ കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്ത് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറഫ ദിനമായ മേയ് 26 മുതൽ 31വരെ ആറു ദിവസമാണ് അവധി. ജൂൺ ഒന്നിനാകും പ്രവർത്തിദിനം പുനരാരംഭിക്കുക.

    TAGS:gulfKuwaitEid prayersEid Gahs
    News Summary - No Eid Gahs; Eid prayers at 5:05 am
