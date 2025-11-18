Begin typing your search above and press return to search.
    നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ള​മാ​യി ‘നി​റം’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം

    നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ള​മാ​യി ‘നി​റം’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം
    ‘നി​റം’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ർ​ണ​വൈ​വി​ധ്യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു ക​ല (ആ​ർ​ട്ട്) കു​വൈ​ത്ത് ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘നി​റം’. ഖൈ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്ങി​ലും പെ​യി​ന്റി​ങ്ങി​ലു​മാ​യി എ​ൽ.​കെ.​ജി മു​ത​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ്സ് വ​രെ നാ​ല്ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 2600ൽ ​അ​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ടൂ​റി​സ്റ്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ക​ല (ആ​ർ​ട്ട്) മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ചി​ത്ര​ര​ച​ന,ക്ലേ ​സ്ക​ൾ​പ്ച​ർ മ​ത്സ​രം, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഓ​പ്പ​ൻ ക്യാ​ൻ​വാ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ് എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    മെ​ട്രോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ടൂ​റി​സ്റ്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ നൗ​ഫ​ൽ ഓ​പ​ൺ കാ​ൻ​വാ​സ് മ​ത്സ​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ല(​ആ​ർ​ട്ട്) കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​വ​കു​മാ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​യാ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, പി.​ഡി.​രാ​ഗേ​ഷ്, വി.​പി.​മു​കേ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ത്സ​ര ഫ​ലം ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ലും ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ 75 പേ​ർ​ക്ക് മെ​റി​റ്റ്‌ പ്രൈ​സും മൊ​ത്തം പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ 10 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​വും ന​ൽ​കും. സു​നി​ൽ, ജോ​ണി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മു​സ്ത​ഫ, അ​നി​ൽ, ക​ന​ക​രാ​ജ്, റി​ജോ, വി​ഷ്ണു, ശ​ര​ത്, ജ്യോ​തി ശി​വ​കു​മാ​ർ, പ്ര​വീ​ൺ, പ്ര​ജീ​ഷ്, ജ​യേ​ഷ്, മ​നോ​ജ്, വി​ഷ്ണു, റി​ജി​ൻ, പ്ര​മോ​ദ്, ബി​ന്ദു, രേ​ഖ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    News Summary - ‘Niram’ Painting Competition in honor of water
