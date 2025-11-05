Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘നി​റം -2025’...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:45 AM IST

    ‘നി​റം -2025’ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘നി​റം -2025’ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശി​ശു​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ല (ആ​ർ​ട്ട്) കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘നി​റം -2025’ ചി​ത്ര ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് 101 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ക​ല (ആ​ർ​ട്ട്) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​യാ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം കാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, വി.​പി. മു​കേ​ഷ്, അ​നീ​ച്ച ഷൈ​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, മ​ത്സ​ര രീ​തി എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സു​മേ​ഷ്, പ്ര​വീ​ൺ, ഷൈ​നി ശ്രീ​നി​വാ​സ് (പ്രോ​ഗ്രാം ജോ​യി​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), കെ. ​ഷൈ​ജി​ത്ത് (വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മ​നോ​ജ്, വി​ഷ്ണു, റി​ജി​ൻ (ഗ്രൂ​പ്പ് ലീ​ഡ​ർ), ശ​ര​ത്, റി​ജോ, ജ്യോ​തി ശി​വ​കു​മാ​ർ, അ​മ്പി​ളി രാ​ഗേ​ഷ് (ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പ് ലീ​ഡ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​രാ​യ ശ​ശി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഹ​രി ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, സു​നി​ൽ കു​ള​ന​ട, രാ​ജീ​വ് ദേ​വാ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും.

    ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ഖൈ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം ഒ​രു​മ​ണി​ക്ക് മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും. 12 മ​ണി തൊ​ട്ട് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:niramgulfKuwaitformedOrganizing Committee
    News Summary - ‘Niram-2025’ Organizing Committee formed
    Similar News
    Next Story
    X