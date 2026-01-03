Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    3 Jan 2026 1:43 PM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 1:43 PM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്
    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു
    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്റ്റെം ​സെ​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ, മ​രു​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    സ്റ്റെം ​സെ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത വി​ൽ​പ്പ​ന​യും പ​ര​സ്യ​വും നി​രോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഫാ​ർ​മ​ക്കോ വി​ജി​ല​ൻ​സ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ക്കി.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്യ​വും പ്ര​മോ​ഷ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​രോ​ഗ്യ​വും ഹെ​ർ​ബ​ൽ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ഘ​ട​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളി​ലെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

