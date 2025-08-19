Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    19 Aug 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 10:05 AM IST

    നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26 ന് ​ആ​സ്പ​യ​ർ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജു​മോ​ൻ തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടീ​ന സൂ​സ​ൻ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓഡി​നേ​റ്റ​ർ സീ​മ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ശ​ര​ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജു​മോ​ൻ തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടീ​ന സൂ​സ​ൻ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ട്രീ​സ എ​ബ്ര​ഹാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​സ്പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഭാ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു രാ​ജ​ൻ, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ മി​ഥു​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, സി​റി​ൽ ബി. ​മാ​ത്യു, സൗ​മ്യ എ​ബ്ര​ഹാം, സു​ധീ​ഷ്‌ സു​ധാ​ക​ർ, മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സോ​ണി​യ തോ​മ​സ്, റോ​ജി​ഷ് സ്ക​റി​യ, മീ​ഡി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദീ​പ​ക് തോ​മ​സ്, ജി​മ്മി കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ ബി​ന്ദു​മോ​ൾ സു​ഭാ​ഷ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം തം​സീ​ത് പാ​ട്ടി​ല്ല​ത്തു മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

