നാളെ പുതുവർഷ അവധി; ഞായറാഴ്ചയാകും പതിവ് ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കുകtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് ജനുവരി ഒന്നിന് പുതുവത്സര അവധി. ഈ ദിവസം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയും അവധിയായിരിക്കും. എന്നാൽ അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കും. ജനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ച അവധിയും വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങൾ വാരാന്ത്യ അവധിയും ആയതിനാൽ ജനുവരി നാലിന് ഞായറാഴ്ചയാകും പതിവ് ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കുക.അതിനിടെ ജനുവരിയിൽ ഇസ്രാഅ് മിഅ്റാജ് അവധിയും വരുന്നതോടെ അടുത്തയാഴ്ചയും അവധിദിനങ്ങളുടേതാകും.
ഇസ്രാഅ് മിഅ്റാജ് അവധി 16 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ആഴ്ച തോറുമുള്ള പൊതു അവധിയായതിനാൽ 18 ഞായറാഴ്ച പകരം അവധി ദിവസമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ജനുവരി 16, 17, 18 തീയതികളിൽ അവധി ആകും. ജനുവരി 19ന് ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കും. ഇതിനൊപ്പം മറ്റ് വാരാന്ത്യ അവധികൾകൂടി എത്തുന്നതോടെ ജനുവരിയിൽ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ കുറയും.
