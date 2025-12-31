Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    31 Dec 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    31 Dec 2025 2:17 PM IST

    നാ​ളെ പു​തു​വ​ർ​ഷ അ​വ​ധി; ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​കും പ​തി​വ് ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക

    നാ​ളെ പു​തു​വ​ർ​ഷ അ​വ​ധി; ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​കും പ​തി​വ് ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി. ഈ ​ദി​വ​സം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​യും അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​വ​ധി​യും വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​യും ആ​യ​തി​നാ​ൽ ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​കും പ​തി​വ് ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക.അ​തി​നി​ടെ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​അ് മി​അ്‌​റാ​ജ് അ​വ​ധി​യും വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച​യും അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​കും.

    ഇ​സ്രാ​അ് മി​അ്‌​റാ​ജ് അ​വ​ധി 16 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ഴ്ച തോ​റു​മു​ള്ള പൊ​തു അ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ 18 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​ക​രം അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ജ​നു​വ​രി 16, 17, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ധി ആ​കും. ജ​നു​വ​രി 19ന് ​ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം മ​റ്റ് വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​ക​ൾ​കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യും.

