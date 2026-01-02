Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:15 AM IST

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​വ​ർ​ഷ പ്ര​തി​ജ്ഞ എ​ടു​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article


    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ​യും ല​ളി​ത​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ച​ട​ങ്ങും ന​ട​ന്നു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റൊ​മാ​ൻ​സ് പെ​യ്റ്റ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷീ​ബ പെ​യ്റ്റ​ൺ പു​തു​വ​ർ​ഷ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും ല​ളി​ത​ജീ​വി​ത​വും മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ല​ഹ​രി പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ക്കു​മെ​ന്നും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക​ളി​ൽ മെ​ഴു​കു​തി​രി നാ​ള​ങ്ങ​ളേ​ന്തി പ്ര​തി​ജ്ഞ എ​ടു​ത്തു.

    സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നി​ൽ ഷീ​ബ പെ​യ്റ്റ​ൺ, ലി​യ ആ​ന്റ​ണി, സ്ലാ​നി​യ പെ​യ്റ്റ​ൺ, റൊ​മാ​ൻ പെ​യ്റ്റ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് തോ​മ​സ്, വി​ന​യ​ൻ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, റാ​ഷി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ജി​ത് പൊ​യി​ലൂ​ർ, ഉ​ദ​യ​ൻ, ഷ​മ്മി അ​ജി​ത്ത്, ചി​ത്ര​ലേ​ഖ, അ​ജ്മി റാ​ഷി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു മാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ജി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new yeargulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - New Year's Eve Gandhi Memorial in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X