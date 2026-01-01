Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Jan 2026 1:47 PM IST
    date_range 1 Jan 2026 1:47 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഇ​തി​നു​പി​റ​കെ പു​തു​വ​ർ​ഷ​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ അ​നു​മ​തി​ക​ള്‍ നേ​ടാ​ത്ത​തും അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത സം​ഭ​ര​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തും പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അം​ഗീ​കൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണം.

    ഇ​വ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. മു​ൻ​കൂ​ർ സു​ര​ക്ഷാ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച് പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ക​യോ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷാ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തി​നി​ടെ, പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​രി​ധി​വി​ട്ടു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സു​ര​ക്ഷ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഹോ​ട്ട് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​രാ​യ 112 ൽ ​അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

