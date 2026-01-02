Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:39 AM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി; രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി; രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    cancel
    camera_alt

    സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ വു​ഹൈ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചെ​ക്ക്‌​പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ, സു​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം, സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം, ഗ​താ​ഗ​ത ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ, സൈ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ അ​ൽ വു​ഹൈ​ബ് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും ജാ​ഗ്ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​മാ​യും ന​ല്ല ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്താ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തു​വ​ർ​ഷം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൊ​തു​അ​വ​ധി​യാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​യും ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​കും ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക. അ​വ​ധി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ണു​പ്പി​നി​ട​യി​ലും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - New Year holiday; Strong security checks in the state
    Similar News
    Next Story
    X