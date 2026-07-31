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    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 July 2026 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 12:53 PM IST

    സഹൽ ആപ്പിൽ പുതിയ തൊഴിലാളി സൗഹൃദ സേവനം

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    സഹൽ ആപ്പിൽ പുതിയ തൊഴിലാളി സൗഹൃദ സേവനം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സഹൽ ആപ്പിൽ പുതിയ തൊഴിലാളി സൗഹൃദ സേവനം ആരംഭിച്ചു. തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാന​ും സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സേവനം.

    ‘ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക’ എന്ന പേരിലുള്ള സേവനം വഴി തൊഴിൽ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവറിന് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം.

    സുരക്ഷിതവും നീതിയുക്തവുമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ സേവനം വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറക്കൽ, തൊഴിൽ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടികളിലൂടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണക്കുക. തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്തുക. തൊഴിലിടത്തിലെ ജീവനക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സേവനം.

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    TAGS:KuwaitPublic Authority for ManpowerSahal app
    News Summary - New worker-friendly service on Sahal app
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