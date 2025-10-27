Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 8:32 AM IST

    അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ പു​തി​യ വാ​ർ​ഡ് തു​റ​ന്നു

    അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ പു​തി​യ വാ​ർ​ഡ് തു​റ​ന്നു
    അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ലെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ.​ അ​ഹ്മദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ലെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ.​ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി​യും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം 900 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള​താ​ണ് പു​തി​യ വാ​ർ​ഡ്.

    ഇ​തി​ൽ 22 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള 11 മു​റി​ക​ളും ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ മു​റി​ക​ളും ഒ​രു നി​രീ​ക്ഷ​ണ മു​റി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.​ചി​കി​ത്സ​യും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ വാ​ർ​ഡ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    2005 ൽ ​കെ.​എ​ഫ്.​എ​ച്ചി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​യോ​ടെ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ആ​സ​ക്തി ചി​കി​ത്സാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ.​ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എ​ഫ്.​എ​ച്ച് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ്, കെ.​എ​ഫ്.​എ​ച്ച് ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഷം​ലാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

