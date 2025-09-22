Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​യ്യി​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:33 AM IST

    മ​യ്യി​ത്ത് മ​റ​വു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​യ്യി​ത്ത് മ​റ​വു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​യ്യി​ത്ത് മ​റ​വു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ര​ണ്ട് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ സ്ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​യ്യി​ത്ത് മ​റ​മാ​ട​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മ​ണി, വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​സ​ർ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ​ർ​വീ​സ​സ് സെ​ക്ട​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​സ്മി സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.രാ​ജ്യ​ത്തെ ഖ​ബ​ർ​സ​ഥാ​നു​ക​ളി​ൽ ഏ​കീ​കൃ​ത​ത ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ, സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewscremationKuwait NewsNew time
    News Summary - New timeline for cremation
    Similar News
    Next Story
    X