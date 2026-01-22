Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    22 Jan 2026 1:21 PM IST
    22 Jan 2026 1:21 PM IST

    എ​ക്‌​സ്‌​ഹോ​സ്റ്റ് സി​സ്റ്റം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക റി​പ്പ​യ​ർ പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ​ക്കും എ​ക്‌​സ്‌​ഹോ​സ്റ്റ് റി​പ്പ​യ​ർ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​ക്‌​സ്‌​ഹോ​സ്റ്റ് സി​സ്റ്റം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്. ഇ​നി മു​ത​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക റി​പ്പ​യ​ർ പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ​ക്കും എ​ക്‌​സ്‌​ഹോ​സ്റ്റ് റി​പ്പ​യ​ർ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ.

    അ​മി​ത ശ​ബ്ദം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തോ അം​ഗീ​കൃ​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​പ്പ​യ​ർ ഫോം ​ന​ൽ​കും. അം​ഗീ​കൃ​ത വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ലോ ഡീ​ല​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ലോ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഉ​ട​മ​ക​ൾ തു​ട​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി വീ​ണ്ടും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​നാ വ​കു​പ്പി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം.

    ഗ​താ​ഗ​ത​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ശ​ബ്ദ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കാ​നും ഇ​തു സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

