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    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 July 2026 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 11:44 AM IST

    സഹൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പുതിയ സേവനം

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    സഹൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പുതിയ സേവനം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സഹൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സേവനം ആരംഭിച്ചതായി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയിച്ചു. സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റലായി പരിശോധിക്കാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

    ഡിജിറ്റൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൻ്റെയും നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് പുതിയ സേവനം. സഹൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - "New service on the Sahal application"
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