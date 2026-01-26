Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    26 Jan 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 10:49 AM IST

    ‘സ​ഹ്ൽ’ ആ​പ്പി​ല്‍ പു​തി​യ സേ​വ​നം; ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും

    പൗ​ര​ന്മാ​ർ പ്ര​ത്യേ​കം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല
    ‘സ​ഹ്ൽ’ ആ​പ്പി​ല്‍ പു​തി​യ സേ​വ​നം; ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്: ഏ​കീ​കൃ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ-​സേ​വ​ന ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ ‘സ​ഹ്ൽ’ ആ​പ്പി​ല്‍ ഭ​വ​ന ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പേ​പ്പ​ർ ര​ഹി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്കം ന​ട​ന്ന​ത്.

    കു​വൈ​ത്ത് ക്രെ​ഡി​റ്റ് ബാ​ങ്ക്, ഹൗ​സി​ങ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സേ​വ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട​ൽ ഒ​ഴി​കെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ സ്മാ​ർ​ട്ട് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ, സി​സ്റ്റം സ്വ​യ​മേ​വ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. പൗ​ര​ന്മാ​ർ പ്ര​ത്യേ​കം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഡി​സ്‌​ക്രി​പ്‌​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു. ക​രാ​റു​ക​ൾ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും രേ​ഖ​ക​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി നി​ർ​വ്വ​ഹി​ക്കും. ഓ​രോ ഘ​ട്ട​വും ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി നേ​രി​ട്ട് ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ടി വ​രി​ക.

    പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

