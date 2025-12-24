Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 24 Dec 2025 9:36 AM IST
    date_range 24 Dec 2025 9:36 AM IST

    മ​രു​ന്ന്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    മ​രു​ന്ന്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ-​ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി പു​തി​യ മ​ന്ത്രി​ത​ല തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ മ​രു​ന്നു​ക​ളും വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് മു​ൻ​പ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ട്.

    മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ത​രം അ​നു​സ​രി​ച്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പാ​ത​ക​ളും സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക​ളും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടും അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സാ​ധു​ത​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തു​ക​യോ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ന​ഴ്‌​സി​ങ്, അ​നു​ബ​ന്ധ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​വും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ഈ ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പൊ​തു​ജ​ന വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

