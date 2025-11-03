Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപു​തി​യ നി​യ​മം...
    Kuwait
    date_range 3 Nov 2025 9:46 AM IST
    date_range 3 Nov 2025 9:46 AM IST

    പു​തി​യ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ; സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും

    ജോ​ലി സ​മ​യ​വും അ​വ​ധി​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​ധു​നി​ക ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം
    പു​തി​യ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ; സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജോ​ലി സ​മ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന 2025ലെ 15ാം ​ന​മ്പ​ർ പ്ര​മേ​യം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ പു​തി​യ നി​യ​മം വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ജോ​ലി സ​മ​യ​വും അ​വ​ധി​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​ധു​നി​ക ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ദൈ​നം​ദി​ന ജോ​ലി സ​മ​യം, വി​ശ്ര​മ സ​മ​യം, ആ​ഴ്ച അ​വ​ധി, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ഇ​തി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം. ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്ത് ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    പേ​പ്പ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ഴ​യ രീ​തി​ക​ൾ മാ​റ്റി പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം മാ​ത്ര​മേ ഇ​നി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ ക​മ്പ​നി ഫ​യ​ൽ താ​ൽക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:private sectorKuwaitjob security
    News Summary - New rule comes into effect; will ensure job security in the private sector
