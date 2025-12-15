Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Dec 2025 10:07 AM IST
    date_range 15 Dec 2025 10:07 AM IST

    കെ.​ഐ.​ജി കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ്, സാ​ബി​ക് യൂ​സ​ഫ്,  മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് (കെ.​എ.​ജി) 2026-2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​എ.​ജി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ കോ​ള​ജ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി പി.​ടി. ഷാ​ഫി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ​പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. 2027 ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് (പ്ര​സി.), സാ​ബി​ക് യൂ​സ​ഫ്(​ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി പി.​ടി (ട്ര​ഷ), ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് (വൈ. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), സി​റാ​ജ് സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ൽ, സി.​പി. നൈ​സാം, ഡോ. ​അ​ലി​ഫ് ഷു​ക്കൂ​ർ (സെ​ക്ര.), സി.​കെ. ന​ജീ​ബ്, മ​നാ​ഫ് കൊ​ച്ചു​മ​ര​ക്കാ​ർ (അ​സി. ട്ര​ഷ​റ​ർ​മാ​ർ), ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ്, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ന​ദ്‌​വി, കെ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, കെ.​വി. ഫൈ​സ​ൽ, നി​യാ​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി, ഖ​ലീ​ലു റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

