    date_range 22 Dec 2025 10:00 AM IST
    date_range 22 Dec 2025 10:00 AM IST

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ ,അ​ഖീ​ൽ ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, മു​ഖ്സി​ത്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ കോ​ളേ​ജ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2027 ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി.​കെ.​ഐ.​ജി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക് യൂ​സ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ (പ്ര​സി), അ​ഖീ​ൽ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര),ടി. ​മു​ഖ്സി​ത് (ട്ര​ഷ), റ​യ്യാ​ൻ ഖ​ലീ​ൽ, എം.​പി. റ​മീ​സ് (വൈ.​പ്ര​സി), എം.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​സ്‌​ല​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ജു​മാ​ൻ (സെ​ക്ര), അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ബാ​സി​ൽ സ​ലീം, ഹാ​ദി റ​ഷീ​ദ്, കെ.​എ. ജ​വാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​ഫീ​ഖ്, പി.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യാ​സി​ർ, സി.​കെ. ഷം​സീ​ർ (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി).

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
