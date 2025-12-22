യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈത്തിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈത്ത് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റി സെന്ററിൽ നടന്ന വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ കെ.ഐ.ജി പ്രസിഡന്റും യൂത്ത് ഇന്ത്യ രക്ഷാധികാരിയുമായ അൻവർ സഈദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
യൂത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ യൂനിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ടറൽ കോളേജ് അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെയും തുടർന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
2027 ഡിസംബർ വരെയാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ കാലാവധി.കെ.ഐ.ജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാബിക് യൂസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ഭാരവാഹികൾ: സിജിൽ ഖാൻ (പ്രസി), അഖീൽ ഇസ്ഹാഖ് (ജന.സെക്ര),ടി. മുഖ്സിത് (ട്രഷ), റയ്യാൻ ഖലീൽ, എം.പി. റമീസ് (വൈ.പ്രസി), എം.എം. മുഹമ്മദ് അസ്ലഹ്, മുഹമ്മദ് ജുമാൻ (സെക്ര), അൻവർ ഇസ്മായിൽ, ബാസിൽ സലീം, ഹാദി റഷീദ്, കെ.എ. ജവാദ്, മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, പി.വി. മുഹമ്മദ് യാസിർ, സി.കെ. ഷംസീർ (കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി).
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register