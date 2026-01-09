Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Jan 2026 12:23 PM IST
    date_range 9 Jan 2026 12:23 PM IST

    ഐവ കുവൈത്തിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

    സ​മി​യ ഫൈ​സ​ൽ, മു​ബീ​ന ഫി​റോ​സ്, സ​ബീ​ന റ​സാ​ഖ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ​വ) 2026-2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സാ​ൽ​മി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​വ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​ല​ക്ട്ര​ൽ കോ​ള​ജ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2027 ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി. കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ഖ് സൂ​സ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സ​മി​യ ഫൈ​സ​ൽ (പ്ര​സി), മു​ബീ​ന ഫി​റോ​സ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), സ​ബീ​ന റ​സാ​ഖ് (ട്ര​ഷ), മ​ഹ്ബൂ​ബ അ​നീ​സ്, വ​ർ​ദ അ​ൻ​വ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി), ജൈ​ഹാ​ൻ സ​ജീ​ർ, സു​ഫി​യ സാ​ജി​ദ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ആ​ശ ദൗ​ല​ത്ത് (അ​സി.​ട്ര​ഷ​റ​ർ), ആ​യി​ഷ ഫൈ​സ​ൽ, ആ​രി​ഫ മെ​ഹ​ബൂ​ബ്, ജാ​സ്മി​ൻ ഷു​ക്കു​ർ, ഷു​ജ​അ​ത്ത് റി​ഷ്ദി​ൻ, അ​ഫീ​ഫ ഉ​സാ​മ, ഹ​സ്ന ക​ള​ത്തി​ൽ (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി).

