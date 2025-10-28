Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസ​ർ​ക്കാ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:55 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സി​ക്ക് ലീ​വി​ന് പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സി​ക്ക് ലീ​വി​ന് പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സി​ക്ക് ലീ​വി​ന് പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​വ​ധി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നോ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​വ​ധി​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ പ്ര​തി​മാ​സ നാ​ല് അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​വ​ധി​ക​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:government employeesGulf Newssick LeaveNew Norms
    News Summary - New norms for sick leave for government employees
    Similar News
    Next Story
    X