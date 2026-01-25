Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 10:24 AM IST

    ബി​ൽ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ലൈ​റ്റി​ങ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും

    നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    ബി​ൽ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ലൈ​റ്റി​ങ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലും പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ബി​ൽ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ലൈ​റ്റി​ങ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ളി​ച്ച​വും ലൈ​റ്റി​ങ് പ​വ​റും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ന​ൽ അ​ൽ-​അ​സ്ഫോ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മി​ന്നു​ന്ന വെ​ളി​ച്ച​വും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി വി​ല​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ര​സ്യ ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ലൈ​റ്റി​ങ് പ​വ​ര്‍ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​ര​സ്യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നും പ​ങ്കു​ണ്ടാ​കും.

    പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

