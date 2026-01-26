Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwaitchevron_rightക​ല കു​വൈ​ത്തി​ന്...
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 10:53 AM IST

    ക​ല കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ക​ല കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​രി ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തി​ൻ

    പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.ബി.സു​രേ​ഷ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ക​ല കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​രി ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തി​ൻ പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി ​ബി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സു​മി​ത വി​ശ്വ​നാ​ഥ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), പ്ര​വീ​ൺ പി ​വി (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), കൃ​ഷ്ണ മേ​ലേ​ത്ത്‌ (അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി)

    ഷി​ജി​ൻ (അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ശ​ര​ത്‌ ച​ന്ദ്ര​ൻ (സാ​ൽ​മി​യ മേ​ഖ​ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബി​ജോ​യ്‌ (ഫ​ഹ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ (സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം), ത​സ്നീം മ​ന്നി​യി​ൽ (മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ശോ​ക​ൻ കൂ​വ (കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം),

    പ്ര​സീ​ത്‌ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ (ക​ല വി​ഭാ​ഗം), ദേ​വ​ദാ​സ്‌ (സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഭാ​ഗം), അ​ജി​ത് പ​നി​ക്കാ​ട​ൻ, അ​നൂ​പ് പ​റ​ക്കോ​ട്, ര​ജീ​ഷ് സി, ​ശ​ങ്ക​ർ റാം, ​സ​ന്തോ​ഷ് കെ.​ജി, ജോ​ബി​ൻ ജോ​ൺ, ഗോ​പി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ നി​സാ​ർ, അ​ഞ്ജ​ന സ​ജി, ജോ​സ​ഫ് നാ​നി, ന​വീ​ൻ എ​ള​യാ​വൂ​ർ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഷം​ല ബി​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി.

    47ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ഇ​ല മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​ജെ ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, നൗ​ഷാ​ദ് സി ​കെ, ബെ​റ്റി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​സീ​ഡി​യം സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ക്മ​ത്ത് ടി ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് പി.​ബി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മേ​ള​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ജെ. ​സ​ജി അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്ര​സീ​ദ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ അ​നു​ശോ​ച​ന​പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​വീ​ൻ എ​ള​യാ​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും, പു​തു​താ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തി​ൻ പ്ര​കാ​ശ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

