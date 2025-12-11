Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 11 Dec 2025 9:58 AM IST
    date_range 11 Dec 2025 9:58 AM IST

    ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം മു​ന്നേ​റ്റം തീ​ർ​ക്കും

    • ഈ മാ​സം 15 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    • പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ
    ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം മു​ന്നേ​റ്റം തീ​ർ​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ ​മാ​സം 15 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലെ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ. മു​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ മി​ക്ക മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് കേ​സു​ക​ളും ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ,

    പു​തി​യ നി​യ​മം പ്ര​കാ​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​നും ഇ​ട​പാ​ടി​നും വ​ധ​ശി​ക്ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യും പി​ഴ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സുക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​യ​മം ശ്ര​ദ്ധ​ന​ൽ​കു​ന്നു.​ അ​തേ​സ​മ​യം, 2024 നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ 11 മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ത​ലാ​ൽ അ​ൽ ഫ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ 2,874 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 3,251 ആ​യി​രു​ന്നു. 90 ശ​ത​മാ​നം കേ​സു​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​തി​ക​ൾ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​വ​ർ​ഷം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ മൂ​ല്യം 74 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ ആ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​ പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ട​വും പി​ഴ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

