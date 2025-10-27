Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപു​തി​യ നി​യ​മം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 8:19 AM IST

    പു​തി​യ നി​യ​മം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു; മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് 90 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു
    പു​തി​യ നി​യ​മം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു; മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള നി​യ​മം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.​

    പു​തി​യ നി​യ​മം സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ, ല​ഹ​രി ക​ട​ത്ത്, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രുക​യാ​ണ്.

    സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് 90 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു.​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​ര ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് അ​റ​ബ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ര​ക​ളെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കു​വൈ​ത്ത് കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugDeath PenaltygulfnewsKuwait
    News Summary - New law comes into force; Death penalty for drug dealers
    Similar News
    Next Story
    X