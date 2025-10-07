Begin typing your search above and press return to search.
    വ്യാ​ജ​ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു

    വ്യാ​ജ​ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു
    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ്, 10,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു. ശി​ക്ഷ​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യാ​കും ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റേ​താ​ണ് നീ​ക്കം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ്, 10,000 കു​വൈ​ത്ത് ദി​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ, പൊ​തു​സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​തു​താ​യി ജോ​ലി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ തു​ല്യ​താ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​പാ​കെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അം​​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യാം. എ​ന്നാ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 1,000 മു​ത​ൽ 5,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും 3,000 മു​ത​ൽ 5,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തും.

    വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​യോ​​ഗി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ ശി​ക്ഷ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 10,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ആ​യി വ​ർ​ധി​ക്കും. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും 10,000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും സ​ർ​വീ​സി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രും.

