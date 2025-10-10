Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവാ​ട​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 1:19 PM IST

    വാ​ട​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ട​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വാ​ട​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. താ​മ​സ വി​ലാ​സം, സ്വ​ത്ത് ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത, ലോ​ൺ വ​ഴി​യു​ള്ള വീ​ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങ​ിയ പു​തു​ക്ക​ലി​ന് ഈ ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം മാ​റു​ന്ന​വ​ർ പു​തി​യ ലീ​സ് ക​രാ​ർ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പ​ക​ർ​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    വാ​ട​ക ലീ​സും വൈ​ദ്യു​തി മീ​റ്റ​റും ഒ​രേ പേ​രി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല വൈ​ദ്യു​തി ബി​ല്ലും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ലോ​ൺ വ​ഴി​യു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​പ​ത്ര​വും സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ഒ​പ്പി​ട്ട പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും ന​ൽ​ക​ണം.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പു​തു​ക്കു​ന്ന​ത് താ​മ​സ​ക്കാ​ര​ന് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ്യാ​ജ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സേ​വ​ന​ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കാ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​റി​ജി​ന​ലു​ക​ൾ സ​ഹി​തം പി.​എ.​സി.​ഐ ഓ​ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - New guidelines for updating rental details
    Similar News
    Next Story
    X